Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler - Haberler

Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler

BURSA - Bursa'da asker uğurlamasını bahane ederek sokağa dökülen bir grup genç trafiğe aldırış etmeden sokak ortasında drift yaptı. Gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran şahısların o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Zafer mahallesinde yaşandı. İki gün önce vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir grup genç asker eğlencesinin dozunu kaçırdı. Araçlarla sokak ortasında drift yaparak gece yarısı gürültü çıkardı. Çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden arabalarla yapılan hareketler büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri drift yapan araç sürücülerini tespit ederek çalışma başlattı.