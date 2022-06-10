Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler - Haberler

Bursa'da asker uğurlamasını bahane ederek sokağa dökülen bir grup genç trafiğe aldırış etmeden sokak ortasında drift yaptı. Gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran şahısların o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Gürsu ilçesinin Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İki gün önce vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir grup genç, asker eğlencesinin dozunu kaçırdı. Araçlarla sokak ortasında drift yaparak gece yarısı gürültü çıkaran gençlerin, çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden yaptıkları hareketler büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri drift yapan araç sürücülerini tespit ederek çalışma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa