Asker Uğurlaması Sırasında Tüfeklerle Havaya Ateş Açıldı: 4 Gözaltı

Asker Uğurlaması Sırasında Tüfeklerle Havaya Ateş Açıldı: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde asker uğurlaması esnasında kalabalık tarafından havaya ateş açıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve 6 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bursa'da asker uğurlaması sırasında tüfeklerle havaya defalarca ateş edilmesi olayına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker uğurlaması için toplanan kalabalık, tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Havaya açılan ateş mahallede korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.B., K.K., H.D. ve P.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 6 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar hakkındaki tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.