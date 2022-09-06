Asker uğurlama mevlidinde 32 kişi zehirlendi 3. Sayfa Haberleri Samsun'da asker uğurlama mevlidinde yedikleri yemekten zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu. Samsun'da asker uğurlama mevlidinde yedikleri yemekten zehirlenen 32 kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Yukarıelma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama mevlit programına katılanlar ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan yedi. İkram edilen yemekten yiyenler bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenen 32 kişi Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler

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