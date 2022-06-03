Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü - Haberler

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Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü

Denizli'den geldiği Samsun'da askeri kışla içinde torununun yemin törenini bekleyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Denizli'den geldiği Samsun'da askeri kışla içinde torununun yemin törenini bekleyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Davut Eskikurt, beraberinde eşi Fatma Eskikurt, kızı Aysel Karakayış ve damadı Himmet Karakayış ile birlikte özel araçla, torunu Davut Karakayış'ın (26) yemin törenine katılmak üzere bu sabah Samsun'a geldi.

Gökberk Kışlası'na giderek burada yemin töreni saatini bekleyen aile bekleme salonda bulunduğu sırada Davut Eskikurt kalp krizi geçirdi. Yaşlı adama ilk müdahaleyi askeri personel yaptı. Askeri ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davut Eskikurt'un kalbinin durduğu tespit edildi. 6 çocuk babası Eskikurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Vatani görevini yapan Davut Karakayış da yemin töreni gününde büyük acı yaşadı. Bu gurur gününde kendisini yalnız bırakmamak için gelen dedesinin tabutunu cenaze aracına taşıyan asker Karakayış, ayakta durmakta güçlük çekti.

Davut Eskikurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'ye götürüldü. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Denizli Samsun 3. Sayfa Haberler

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