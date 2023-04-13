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Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa Haberleri

Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.

Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatani görevini yapacak olan gençlerin, arkadaşları tarafından yapılan konvoy tehlikeye davetiye çıkardı.

İnegöl'de vatani görevini yapacak olan gencin arkadaşları tarafından konvoy düzenlendi. Araçlarla yapılan konvoyda bazı gençlerin, seyir halindeki araçların camlarından sarkmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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