Asker konvoyunda makas atarak trafiği tehlikeye attılar... O anlar kamerada

Sultangazi'de asker konvoyu yapan bir grup otoyolda makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan şahıslar trafikte seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefon kamerası ile anbean kaydedildi.

Sultangazi'de asker konvoyu yapan bir grup, otoyolda makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan şahıslar, trafikte seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Sultangazi Habibler'de dün akşam saatlerinde asker konvoyundaki kişiler, araçların dörtlülerini yakarak ve makas atarak trafikte birbiriyle yarıştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar, insanların canını hiçe saydı. İki lüks aracın karıştığı olay, seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde dörtlüleri yanan araçların tehlikeli şekilde makas atarak hem trafiği hem de kendilerinin canını tehlikeye attığı görüldü. - İSTANBUL