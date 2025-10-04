Haberler

Asker Kınasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı


Adana'nın Yüreğir ilçesinde asker kınasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bacağından bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker kınasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. (46) bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri B.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. B.Ö. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde öfkeli kalabalığı yatıştırdı. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
