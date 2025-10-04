Asker Kınasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Adana'da asker kınasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker kınasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. (46) bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri B.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. B.Ö. sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde öfkeli kalabalığı yatıştırdı. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı. - ADANA