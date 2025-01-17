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Asker Kaçağı Genç, Kaçtığı Apartmanda Yakalandı

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Bolu'da asker kaçağı olduğu için polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda yakalanarak tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asker kaçağı olduğu için aracını bırakıp kaçtı, saklandığı apartmanda yakalandı, tutuklandı

BOLU - Bolu'da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. 23 yaşındaki genç, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçma ve yakalanma anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı. Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi. Şüpheli, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Asker Kaçağı Genç, Kaçtığı Apartmanda Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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