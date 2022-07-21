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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar Başakşehir'de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı.

Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

İSTANBUL - Başakşehir'de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtıktan sonra konvoy halinde hareket ettikleri görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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