Asker eğlencesinde silahla havaya ateş açtılar

İstanbul Akçaburgaz Mahallesi'nde asker uğurlama eğlencesi yapan gençler, silahla havaya ateş ederek korku saçtı. Meşale yakan gençler trafiği durdurarak ortalığı birbirine katarken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askere gidecek bir şahıs için arkadaşları tarafından eğlence düzenlendi. Eğlence sırasında aralarından bir kişi silahla havaya defalarca ateş etti. Sokaktaki kutlamanın ardından araçlarla caddeye çıkan gençler, otomobil camlarından sarkarak trafiği birbirine kattı. Yaktıkları meşalelerle yolun ortasında durarak trafiği de durduran şahıslar, askere gidecek kişiyi havaya atıp tuttu. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş "İnsanları niye mağdur ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL