Asker eğlencesinde polis memuruna mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş edildiğine yönelik ihbara giden ekipler, mukavemetle karşılaştı. Olayda 1 polis memuru darp edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşayan vatandaşlar, sokak üzerinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş edildiğine yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Asker eğlencesine giden ekipler ile havaya ateş eden grup arasında tartışma çıktı. Ekiplere mukavemet gösteren grup, 1 polis memurunu darp etti.

Çıkan kargaşanın ardından 2 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.