Asker eğlencesinde meşale patladı: 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Asker eğlencesinde meşale patladı: 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asker eğlencesinde meşale patladı: 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında meşale yakan gencin elinde meşale patladı.

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında meşale yakan gencin elinde meşale patladı. 3 yaşındaki kız çocuğu yaralanıp hastaneye kaldırılırken, gencin elinde de yanıklar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşale bir anda patlayarak çevrede bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunu yaraladı. Kız çocuğu acilen hastaneye kaldırıldı. Elinde meşale patlayan gencin ise ellerinde yanıklar meydana geldi. Asker eğlencesi yarım kalırken, meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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