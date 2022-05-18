Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı - Haberler

ANTALYA (İHA) - Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mahmut Bulut'un kafasına isabet etti. Mahmut Bulut'un kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Bulut, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. JASAT ve OYİT ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli V.K.'nin olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa