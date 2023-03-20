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Asker eğlencesinde havaya ateş açan şahıslar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Asker eğlencesinde havaya ateş açan şahıslar kamerada

Arnavutköy'de asker eğlencesinde bir grubun pompalı tüfekler ve silahlar ile havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendiOlay, dün akşam saatlerinde Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti.

Arnavutköy'de asker eğlencesinde bir grubun pompalı tüfekler ve silahlar ile havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Asker eğlencesi yapan bir grup genç ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlar ile havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, görüntülerde aynı anda birden fazla silahın ateşlendiği sokağın adeta savaş alanına döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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