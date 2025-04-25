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Aşkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır otomobili yaklaşık 50 metre sürükleyerek 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Tır otomobili sürükledi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halinde gitmekte olan 32 KE 263 plakalı tır Aşkale Karayolları mevkiindeki ışıklarda yanan yeşil ışık sonrası hareket etti o esnada yine aynı yönde gitmekte olan 24 ABN 301 Plakalı otomobil hareket ederek sağ taraftan gitmeye çalışırken tırın kör nokta denilen yere gelince kaza oluştu.

Tır sürücüsü yaşanan kazadan habersiz otomobili önüne katarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Meydana kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi önünde duran kazazedelere o esnada yol çalışması yapan karayolları ekipleri ve ilçe Devlet Hastanesi ekipleri Ambulans ile müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan kazazedeler ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - 3.Sayfa
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