Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Haberler

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Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi.

Esenler'de saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararında, "Gerek müteveffanın hatırası, gerekse yakınlarının içine düşebileceği ruhsal çöküntü nazara alındığında öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sulh Ceza Hakimliği, Asiye Atalay, Esenler, 3. Sayfa, Haberler

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