Asiyenur Atalay'ın katil zanlısı: 'Alkollüydüm, pişmanım'

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen genç kızın katil zanlısı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde "Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Esenler'de 4 Mayıs günü sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay'ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit K. (25), dün polis ekiplerince silahı ile birlikte Arnavutköy'de yakalanmıştı. Ümit K., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Alkollüydüm, pişmanım"

Ümit K.'nın ifadesinde, "Ben daha önce bu konuyla ilgili ifade verdim. Ben doğrudan maktule ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah kendisinin çantasındaydı. Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından aldım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

Ümit K.'nın avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, "Bir anlık gelişen olaydır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa