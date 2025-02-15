Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

"Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın ihbarıyla mide bulandıran olay ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden "Asistan aranıyor" ilanına başvuran kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen şahıs yakalandı. "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız." vaatleriyle genç kadınları tuzağa düşüren şahıs adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 17 yaşındaki E.S. polise giderek, internet üzerinden gördüğü bir iş ilanı üzerine iş görüşmesini gittiğini ve görüştüğü kişinin kendisini fuhşa zorladığını söyleyip şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, E.S'nin verdiği Bağcılar'daki adreste şüpheli Maşuk A. (46) gözaltına alındı.

BEĞENDİĞİ KADINLARI GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRMIŞ

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.'nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden iş ilanları verdiği belirlendi. "Yakın asistan aranıyor" ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosuna çağırdığı öğrenildi.

KADINLARI FUHŞA ZORLADI

Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhşa zorlandığı öne sürüldü.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.'nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
img

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
img

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.