Aşırı Hız Yapan Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan bir sürücüyü uyaran vatandaşın saldırıya uğraması sonrası sürücü tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın toplum huzurunu etkileyen bir durum olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşın fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili sürücünün tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşın, fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili sürücünün tutuklandığını açıkladı. Tunç yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücünün Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bilgisini paylaşırken, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verildiğini belirtti. - ANKARA

