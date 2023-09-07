Bursa'da gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada Gökhan Kılıç hayatını kaybetti. Kavganın nedeni, Kılıç ve arkadaşlarının aşırı gürültü yapması ve mekandan çıkarılmak istenmeleriydi. Yaralanan diğer kişilerin tedavisi devam ediyor.

'AŞIRI GÜRÜLTÜ' TARTIŞMASI

Bursa'da gece saatlerinde bir eğlence mekanında müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın hayatını kaybettiği, arkadaşları Yasin K. ve Muhammet O.K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E.'nin yaralandığı silahlı kavganın nedeni ortaya çıktı. Kılıç ile arkadaşlarının aşırı gürültü yaptıkları, bu nedenle mekandan dışarı çıkarılmak istenmeleri üzerine kavganın başladığı belirtildi.

SON I EĞLENCE MEKANINDAN

Öte yandan bekar olan ve gayrimenkul işi ile ilgilenen Gökhan Kılıç'ın cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Zafer Mahallesi'deki Zafer Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Gökhan Kılıç'ın silahlı kavgadan önce eğlence mekanında arkadaşları ile çektirdiği son fotoğrafı da ortaya çıktı. Yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet İNAN/BURSA,