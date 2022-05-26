Asfaltı ağlatan düğüncü - Haberler

Bursa'da düğün konvoyunda bulunan bir sürücü eğlencenin dozunu kaçırınca trafiği birbirine kattı. Onlarca arabanın bekleyişine aldırmayan sürücü asfalttan dumanlar çıkararak drift yaptı.

Olay, Mudanya ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda bulunan spor otomobil, trafiğin ortasında diğer araçlara aldırış etmeden drift yaptı. Onlarca aracın beklemesine aldırış etmeden asfaltta dumanlar çıkararak dönmeye tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Pişkin sürücü trafiği tehlikeye atarken diğer sürücüler panik dolu anlar yaşadı.

Trafiği durduran sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa