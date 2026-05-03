ASELSAN'ın şantiyesinde kalıp çöktü: "5 işçi yaralı"

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devam eden ASELSAN şantiyesinde kalıp çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesinde bulunan ASELSAN şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen kaza sonucu 5 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı