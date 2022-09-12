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Asayiş Şube hırsızlara göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Asayiş Şube hırsızlara göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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