Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Sahabiye Mahallesi genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; şüpheli şahıs ve araçlar incelenirken metruk binalar da kontrol edildi. Uygulamada; 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ