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Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Sahabiye Mahallesi genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; şüpheli şahıs ve araçlar incelenirken metruk binalar da kontrol edildi. Uygulamada; 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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