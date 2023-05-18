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Asayiş ekiplerinden hırsızlık operasyonu

Asayiş ekiplerinden hırsızlık operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde il merkezinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;

Niğde'de mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde il merkezinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 6 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklandı. 3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıstan 3'ü hakkında gerekli işlemler yapılarak suça konu 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Yine 2 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yine 3 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli, işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunan 1 şahıs, bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması yolu ile dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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