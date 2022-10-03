Asayiş ekipleri planlı ve şok uygulamalarla şehrin güvenliğini sağlıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nce son bir ayda yapılan planlı ve şok uygulamalarda; 12 bin 384 kişinin sorgulaması yapılırken 4 bin 307 araç da kontrol edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nce son bir ayda yapılan planlı ve şok uygulamalarda; 12 bin 384 kişinin sorgulaması yapılırken 4 bin 307 araç da kontrol edildi. Çalışmalarda ayrıca 5 çalıntı araç yakalanırken 3 hırsızlık olayına da suçüstü müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre 1-30 Eylül arasında Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nce 384 planlı ve şok uygulama yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; 12 bin 384 kişinin sorgulaması yapılırken 4 bin 307 araç da kontrol edildi. Çalışmalarda 5 çalıntı araç alındı, 3 hırsızlık olayına suçüstü müdahale edildi, 12 adet ateşli silah ile bu silahlara ait 56 adet fişeğe el konuldu. Ayrıca toplamda 138 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla iligli 65 şüpheliye işlem yapıldı. Ekiplerce, çeşitli suçlardan da 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan Yunus Timleri, Asayiş Kısım Ekipleri ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada şüpheli görülen 89 araç il 171 kişi sorgulandı. Uygulamada; bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAYSERİ