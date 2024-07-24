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Asansör boşluğuna düşen stajyer son yolculuğuna uğurlandı

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Başkentte stajyer olarak bulunduğu inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eren Alperen Kocayavuz son yolculuğuna uğurlandı. Tehlikeli ve riskli işlerde stajyerlerin çalıştırılmaması gerektiğini belirten Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, olayın araştırılması gerektiğini söyledi.

Asansör boşluğuna düşen 15 yaşındaki stajyer son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Başkentte stajyer olarak bulunduğu inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eren Alperen Kocayavuz son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatta stajyer olarak çalışan Eren Alperen Kocayavuz, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı. İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocayavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocayavuz'un cenazesi öğle namazını müteakip Çubuk Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

Tehlikeli ve riskli işlerde stajyerlerin çalıştırılmaması gerektiğini belirten Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ferhat Salman, "Bugün bir kardeşimiz, bir canımız daha gitti. Bizler her zaman şunu söylüyoruz, 15-16 yaşında da olsa inşaatlarda ve böyle tehlikeli işlerde öğrenci olarak kardeşlerimizin çalıştırılmaması gerekir. Mutlaka araştırmalar sonucunda ihmal olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Hiçbir zaman devletin bakış açısında öğrenci gözü ile değil çalışan gözü ile bakmaları gerekiyor. Asansör boşluğunun kapatılmadığını söylüyorlar. Asansörün çalışma imkanı varsa bunun kapatılması gerekirken burada bir ihmalkarlık olduğu görülüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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