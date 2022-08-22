Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya montajı yapmak için gittiği Afyonkarahisar ilinde apartmanın asansör boşluğuna düşen Eyüp Bulut (33) hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya montajı yapmak için gittiği Afyonkarahisar ilinde apartmanın asansör boşluğuna düşen Eyüp Bulut (33) hayatını kaybetti. Olay dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. İnegöl'den alınan mobilyaları Afyon'daki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3. katına mobilyayı çıkardığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen cenaze, öğle namazına müteakip Alanyurt Yeni Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Hamzabey Kent mezarlığına defnedildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar İnegöl Bursa Eyüp 3. Sayfa Haberler

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