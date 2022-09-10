Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaatın 7. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 7019 Caddesi Hascan Sokak'taki bir apartmanın inşaatında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Gazi Bütün (27) adlı işçi, 9 katlı binanın 7. katında çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü. Talihsiz işçinin, metrelerce yüksekten beton zemine düştüğünü gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

1 hafta önce düğünü olduğu öğrenilen Bütün'ün cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve polis incelemesi akabinde otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title