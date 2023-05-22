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Asansör beklerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Asansör beklerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Asansör beklerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde asansör beklerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Asansör beklerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde asansör beklerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Hereke Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, asansör bekleyen H.S. (68), fenalaşarak asansörün önünde düştü. Apartmandakilerin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, cenaze yapılan incelmenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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