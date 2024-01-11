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Artvin Valilik Binasına Yorgun Mermi İsabet Etti

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Artvin'de gece saatlerinde henüz nereden geldiği belirlenemeyen bir mermi, valilik binasının camına isabet etti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti. Camı kıran merminin nerden geldiği henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, Artvin'de gece henüz nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi valilik binasının camına isabet etti. Sabah saatlerinde fark edilen olay sonrası polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurşun izi ve camda belirlenen çatlaklar üzerine polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. Merminin nereden ateşlendiği henüz belirlenemezken, Artvin Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artvin Olaylar Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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