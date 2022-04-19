Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangınla ilgili valilikten açıklama geldi

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangınla ilgili Artvin Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada "Bugün sabahın erken saatlerinde Şavşat ilçemize bağlı Taşköprü Köyü'nün Cami Mahallesinde yangın çıkmıştır. AFAD koordinesindeki ilgili birimlerin ivedilikle müdahale ettiği yangında yapılan ilk tespitlere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Kontrol altına alınan yangında kendisinden bilgi alınamayan 1 vatandaşımızı arama faaliyetleri titizlikle devam etmek olup olayla ilgili gerekli tahkikatlara başlanmıştır. Yangında vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa