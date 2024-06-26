Artvin Hopa'da Toprak Kayması: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'in Hopa ilçesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında bir ev kullanılamaz hale geldi. Heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Hopa ilçesindeki Subaşı köyünde yaşanan toprak kaymasında bir ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yetkililer, yağışların sürdüğü kentte vatandaşlara dikkatli olması uyarısında bulundu. - ARTVİN