Artvin Hopa'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında yaşanan fırtına sonucu karaya oturan kuru yük gemisi, mürettebatın tahliye edilmesinin ardından kurtarma çalışmalarıyla yeniden denize çıkarılmaya çalışılıyor.
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım günü yaşanan fırtına nedeniyle sürüklenerek, karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde 27 Kasım Pazartesi günü, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıda bekletiliyor.
Gemiye yakıt takviyesi yapılırken, onarırm işlemi de sürüyor. Yeniden demir alması için yoğu çaba sarf edilirken, gemi Hopa ilçesinde kıyıda 13 gündür karaya oturmuş halde bekliyor. - ARTVİN