Artvin haberleri... Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Artvin haberlerine göre Artvin'in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü arka bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Artvin'in Hopa ilçesinde bir yolcu otobüsü arka bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği olayda bir can kaybının yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü Hopa Cankurtaran tüneli mevkiine bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüsün arka bölümünde başladığı belirtilen yangında kısa sürede büyüdü. Yolcuların tamamı arka kapının arızalanması nedeniyle ön kapıdan tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Artvin 3. Sayfa Haberler

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