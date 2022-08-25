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Artvin haberi | Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Artvin haberi | Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü

Edinilen Artvin haberine göre Artvin'in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı silahla intihar etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı silahla intihar etti.

Olay Arhavi ilçesinin Kale mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz netlik kazanmayan Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olay ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında kendisini aynı silahla vurarak intihar etti. Jandarma ekipleri iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarp Sınır Kapısı Gürcistan Artvin 3. Sayfa Haberler

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