Artvin haber: Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin haber: Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu

Artvin haber: Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu

Artvin 3. sayfa haberi: Artvin'de hayvanları otlatmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün sonra başka bir köyde bulundu.

 - Güncelleme:

Artvin'de hayvanları otlatmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün sonra başka bir köyde bulundu. Sağlık durumu oldukça iyi olan adam, yolunu kaybettiğini söyledi.

Artvin merkeze bağlı Vezirköy'de yaşayan 72 yaşındaki Halit Altun, 2 Temmuz Salı günü sabah hayvanları otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen yaşlı adam için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, bölge halkının yardımıyla yaşlı adamı aramaya başladı. 3 gün süren arama çalışmasında ekipler bir neticeye ulaşamazken, yaşlı adamdan haber farklı bir köyden geldi. Merkeze bağlı Başağil köyünde bulunan Altun, hayvanları aradığı sırada yolunu kaybettiğini ifade etti. Geceyi mezra evlerinde, barakalarda kalarak geçirdiğini söyleyen yaşlı adam, daha sonra Beşağıl köyü yaylasından köye indiğini, orada köy muhtarı Sinan Yavuzdemir'n evinin kapısını çaldığını belirtti. Ev halkının kapılarını çalan adamın kayıp Halit Altun olduğunu anlayanınca ekiplere haber verdiği öğrenildi. Sağlık durumu oldukça iyi olan yaşlı adam, ekipler tarafından evine götürüldü. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title