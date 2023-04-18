Artvin-Erzurum karayolundaki heyelan havadan görüntülendi

Artvin- Erzurum karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Heyelanın boyutu gün ağarınca havadan görüntülendi.

Artvin-Erzurum karayolunun 45. kilometresi Esenkaya köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu araç trafiğine kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yamaçtan toprak ve kaya parçaları akmaya devam ederken, heyelan riskine nedeniyle karayolları ekipleri çalışma yapamadı. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen profesyonel dağcı ekipleri, heyelanlı alanda yapacağı zemin etüdü çalışmasından sonra yolun ulaşıma yeniden açılması bekleniyor.

Bölgede yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağarınca havadan görüntülendi. Yamaçtan toprak ve kaya parçaları devam ettiği görünürken, araç sürücüleri ise beklemek yerine farklı güzergahtan yollarına devam etti. - ARTVİN