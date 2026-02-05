Haberler

Artvin'de 4,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığı önlendi

Artvin'de 4,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığı önlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı önleyici çalışmalarla telefon dolandırıcılığına karşı ciddi bir başarı kaydetti. Yaklaşık 4.5 milyon TL'lik dolandırıcılık girişimi engellendi ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde telefon dolandırıcılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. İl genelinde yürütülen önleyici faaliyetler sayesinde milyonlarca liralık dolandırıcılığın önüne geçildi.

Emniyet birimlerince yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında Artvin genelinde 9 bin 200 hane yüz yüze ziyaret edilerek vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirildi. SİBERAY (Siber Suçlarla Mücadele) faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde ise Artvin'de ikamet eden bir vatandaşa ait banka hesabından, telefon yoluyla dolandırıcılık yöntemiyle 4 milyon 500 bin TL tutarında para çıkışı yapıldığı tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler ivedilikle harekete geçerek mağdur vatandaşa ulaştı. Konu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Alınan talimatlar doğrultusunda ilgili banka ile iletişime geçilerek dolandırıcılara gönderilen para anında bloke edildi.

Hızlı ve etkin müdahale sayesinde yüksek miktardaki para dolandırıcıların eline geçmeden engellenirken, vatandaşın birikimi korunmuş oldu.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, resmi kurumların hiçbir surette telefonla para, altın, banka şifresi ya da kişisel bilgi talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tür aramaların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda 112 Polis İmdat hattına veya en yakın kolluk birimine başvurmaları istendi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaddafi'nin halefine kanlı suikast! Son görüntüleri ortaya çıktı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti