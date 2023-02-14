Artvin'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor 3. Sayfa Haberleri Artvin'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Artvin'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimde yer yer 1 metreye ulaştı. Artvin kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kalınca, zincir takmak zorunda kaldı. Yayalar ise karlı yollarda ilerlemekte zorlandı. Ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı Kar yağışının etkili olduğu şehir merkezinde, belediye ekipler kar temizleme çalışmalarına sürdürüyor. Beyaza bürünen cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ardahan-Şavşat Karayolu 75-85 kilometreleri arasında ve 0-10 kilometreleri arası şiddetli fırtına nedeniyle tüm araç geçişleri için trafiğe kapatıldığı öğrenildi. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Artvin 3. Sayfa Haberler

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