Artvin'de Yasa Dışı Yollarla Giren 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Artvin'de yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen ve yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı.
Artvin'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir araçta arama yaptı.
Aramada, şüpheli davranışlarda bulunan ve kimlik kontrollerinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu S.A. (25) ve H.A. (23) yakalandı.
"Göçmen kaçakçılığı" şüphesiyle gözaltına alınan sürücü Ö.N. (57), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.