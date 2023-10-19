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Artvin'de Yasa Dışı Yollarla Giren 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Artvin'de yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen ve yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı.