Artvin'de Yangın Korkusu, Köylüler Müdahale Etti

Artvin'de Yangın Korkusu, Köylüler Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ortaköy köyünde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 78 yaşındaki Mihriban Öztürk'e ait evdeki yangın, mutfaktaki buzdolabından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu, ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Artvin'in merkez ilçesine bağlı Ortaköy köyünde 3 katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin kovalar ve hortumlarla yaptığı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ortaköy köyü Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 78 yaşındaki Mihriban Öztürk'e ait binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini ve patlama sesi geldiğini fark eden köylüler, durumu köy kahvesinde bulunanlara haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen köy sakinleri, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Aynı zamanda evin önünden geçen sulama kanalından kovalarla su dolduran vatandaşlar, bu suları balkondan sarkıtılan ip yardımıyla yangın bölgesine ulaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaştığında yangın, köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangının, mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

Musk'ın, "Pişmanım" çıkışına Trump'tan ilginç yanıt
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış

Eşine sürpriz yaptığı gün tüm ailesini kaybetmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.