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Artvin'de yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Artvin'de yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy evinin bahçesine düştü, tarım arazileri zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy evinin bahçesine düştü, tarım arazileri zarar gördü.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün köyünde yamaçtan kopan dev kayalar bir evin bahçesine düştü. Gökhan Topçu'ya ait evi sıyıran kayalar tarım arazilerine zarar verdi. Kayaların düştüğü anda tarlada şans eseri kimsenin olmaması facianın yaşanmasını önledi.

Artvin Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskınları, heyelan, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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