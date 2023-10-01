Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 kök Hint keneviri ile 7 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kök Hint Keneviri ve 7 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri ile 7 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Ardanuç ilçesine bağlı Sakarya köyünde arama yaptı. Aramada, 3 kök Hint keneviri ile 7 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ARTVİN