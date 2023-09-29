Artvin'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Kök Hint Keneviri ve 2 Kilo 15 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri ile 2 kilo 15 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri ile 2 kilo 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Borçka ilçesi Demirciler köyünde arama yaptı. Yapılan aramada 21 kök Hint keneviri, 2 kilo 15 gram kubar esrar, 1 gram metamfematin, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. ve T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden H.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARTVİN