Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Artvin'in Hopa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 44 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenkıyı köyünde ikamet eden bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 44 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ARTVİN