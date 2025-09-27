Haberler

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Artvin'in Hopa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 44 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenkıyı köyünde ikamet eden bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 44 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ARTVİN

