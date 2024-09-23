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Artvin'de Uçurumdan Düşen Kamyon 2 Can Aldı

Artvin'de Uçurumdan Düşen Kamyon 2 Can Aldı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yayla yolu yapımı için iş makinesi taşıyan bir kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 120 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Dereiçi köyü Nagarev mevkiinde saat 10: 30 sıralarında meydana geldi. Dereiçi köyü Bahar yaylasına, yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan Turan Köklü (42) yönetimindeki kamyon, Nagarev mevkiine geldiği sırada, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu 120 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine gelen ekipler taklalar aran araç içinde bulunan, Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım (32) olay yerinde hayatın kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri hastane morguna aldırılması bekleniyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yusufeli 3-sayfa Ulaşım artvin Yaşam Kaza

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