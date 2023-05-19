Artvin'de tünel içinde araç yandı

Artvin'de Borçka Karayolu Seyitler 1 Tünelinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Borçka Karayolu'ndaki Seyitler 1 Tüneli içerisinde seyir halinde olan Enes T. yönetimindeki 16 AIR 075 plakalı hafif ticari araç aküsünün patlaması neticesinde yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesinin ardından yangını gören sürücüler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. 1 kişinin yaralandığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN