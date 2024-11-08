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Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Artvin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Seyitler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. yönetimindeki 25 ABZ 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü S.P. ve yolcular A.K., M.Ç. ve İ.G. yaralanırken, Muhammet Ali Tüylü (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammet Ali Tüylü'nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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